محافظ نابلس: لا تهاون مع من يحاول العبث بالسلم الأهلي

رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ نابلس إبراهيم رمضان، أن العبث بالسلم الأهلي ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي في المحافظة هو خط أحمر ولن يتم التهاون فيه.وشدد ، في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، على أن الجميع تحت سلطة القانون وسيتم ملاحقة العابثين الذين يحاولون ضرب النسيج الاجتماعي بلا هوادة.وأدان قيام مجهولين بتفجير محل تابع للأخوة السامريين في شارع الجامعة صباح اليوم، مؤكدا أنه سيتم متابعة هذا الاعتداء عن كثب مع الأجهزة الأمنية لكشف هوية الفاعلين وتقديمهم لجهات الاختصاص وأخذ المقتضى القانوني بحقهم وفق الأصول.وقال إن السامريين هم "جزء أصيل وعريق من مكونات المجتمع في محافظة نابلس، ويعيشون بيننا وتجمعنا معهم علاقات اجتماعية وأخوية قوية ومتينة، وأن المساس بأمنهم واستقرارهم والاعتداء على ممتلكاتهم هو اعتداء على الكل".ودعا رمضان المواطنين إلى عدم الانقياد وراء من يحاول ضرب النسيج الاجتماعي وبث بذور الفتنة بين أبناء البلد بقصد الإضرار بمنظومة السلم الأهلي.