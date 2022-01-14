روسيا: قد ننشر معدات عسكرية إذا فشلت المحادثات مع الغرب

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الجمعة، إن بلاده قد تنشر معدات عسكرية إذا فشلت المحادثات الأمنية مع الغرب، وذلك بعد مطالب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسحب القوات الروسية المحتشدة قرب الحدود مع أوكرانيا.وأوضح أن بلاده لن تنتظر للأبد الرد على الضمانات الأمنية التي طالبت بها، مشيراً إلى أن موسكو مستعدة لأي سيناريو في علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).وتطالب روسيا بـ"ضمانات أمنية" من الولايات المتحدة، تهدف إلى عدم توسع "حلف الناتو" شرقاً، ومنع ضم كييف له. فيما تطالب واشنطن بتراجع الحشود التي جمعتها موسكو على الحدود الأوكرانية، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو "واثقة بأنه في حال كانت هناك نوايا حسنة من الأطراف الأخرى، فمن الممكن الوصول إلى حل مقبول للطرفين".وتصاعد التوتر بين الطرفين في الأشهر الماضية، مع تحذير الغرب من أن موسكو قد تخطط لغزو واسع لجارتها، بعد حشدها حوالي 100 ألف عسكري على الحدود، فيما تنفي روسيا نيتها غزو أوكرانيا.