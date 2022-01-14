شؤون فلسطينية

"الجهاد": الصندوق اليهودي أُنشئ لتمويل الاستيطان والتهجير ولن نتخلف عن واجب نصرة النقب

"الجهاد": الصندوق اليهودي أُنشئ لتمويل الاستيطان والتهجير ولن نتخلف عن واجب نصرة النقب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شارك حشد غفير من المواطنين في تظاهرة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعد صلاة الجمعة في ساحة الشهيد أنور عزيز شمال قطاع غزة.

وقد تقدم التظاهرة ممثلو القوى الوطنية والإسلامية وقادة ووجهاء حركة الجهاد الإسلامي بمحافظة الشمال وجمع من المصلين الذي أدوا صلاة الجمعة في مسجد الشهيد أنور عزيز.

وأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، طارق عز الدين، أن الاحتلال يسعى بكل الطرق والوسائل لنهب الأرض وقتل الإنسان في القدس والنقب والضفة والأغوار.

وقال عز الدين خلال الكلمة التي ألقاها في التظاهرة الحاشدة، "نقف لنساند أهلنا وشعبنا في النقب الذي ينتفض ضد محاولات التهويد والاقتلاع من الاحتلال الصهيوني".

وأشار إلى أن الصندوق القومي اليهودي، أنشئ لوضع وتمويل المخططات الاستيطانية الهادفة إلى السيطرة على الأرض والوجود الفلسطيني، وإنشاء كيان الاحتلال وتهجير الشعب الفلسطيني.

وشدد عز الدين على أن كل المحاولات الصهيونية ستبوء بالفشل طالما الفلسطيني موحد ومنتفض في وجه الاحتلال، كما انتفض إبان معركة سيف القدس.

وأضاف: "المجتمع الدولي بصمته هو متواطئ في هذه الجريمة، وأنظمة التطبيع شريكة في محاولات اقتلاع شعبنا في النقب".

وتابع عز الدين "سنبقى شعبًا وأرضًا واحدة، ومقاومتنا جاهزة وحاضرة، كما كانت في الدفاع عن أسرانا وعن أهلنا في الشيخ جراح، ستكون في الدفاع عن النقب".
وأكمل حديثه "لن نكون في موقف الحياد، وسنبقى الداعمين والمساندين لأهلنا في النقب المنتفضين ضد الاحتلال".

ودعا عز الدين أبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل، للتحرك ومساندة أهلنا في النقب، والتصدي لقوات الاحتلال ليكون ذلك رادعًا له في وجه جرائم جنوده وقطعان مستوطنيه.

وختم المتحدث باسم الجهاد الإسلامي حديثه "الاحتلال الذي يستمر في ممارسة جرائمه، لن يصمد أمام وحدة شعبنا، ومقاومتنا على أرضنا مستمرة حتى نيل حريتنا".

وردد المشاركون في التظاهرة هتافات فلسطين فلسطين ..شعب واحد لا يلين، للنقب تحية من غزة الأبية.

ورفعوا لافتة كبيرة كتب عليها أرض النقب الفلسطيني لنا.

أخبار ذات صلة

أربع إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

أربع إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

فيديو.. مستوطن متنكر بلباس إسلامي يحاول اقتحام الأقصى أثناء صلاة الجمعة

فيديو.. مستوطن متنكر بلباس إسلامي يحاول اقتحام الأقصى أثناء صلاة الجمعة

محافظ نابلس: لا تهاون مع من يحاول العبث بالسلم الأهلي

محافظ نابلس: لا تهاون مع من يحاول العبث بالسلم الأهلي

طولكرم: وفاة فتاة ببلدة دير الغصون شمال المدينة

طولكرم: وفاة فتاة ببلدة دير الغصون شمال المدينة

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني وجيه حسن قاسم

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني وجيه حسن قاسم

30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين: تسجيل 222 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

فلسطين: تسجيل 222 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

مطالبات فلسطينية للصليب الأحمر بإرسال طاقم طبي لمعاينة الأسيرات المصابات بفيروس (كورونا)

مطالبات فلسطينية للصليب الأحمر بإرسال طاقم طبي لمعاينة الأسيرات المصابات بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني وجيه حسن قاسم

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني وجيه حسن قاسم

بلدية الاحتلال تتقدم بالتماس لهدم مجمع بطول 700 متر في بيت صفافا بالقدس

بلدية الاحتلال تتقدم بالتماس لهدم مجمع بطول 700 متر في بيت صفافا بالقدس

غزة: مغادرة 2475 مسـافراً ووصول 2713 عائدًا عبر معبر رفح

غزة: مغادرة 2475 مسـافراً ووصول 2713 عائدًا عبر معبر رفح

بينهم أسير محرر.. الاحتلال يعتقل خمسة شبان من بلدة زيتا شمال طولكرم

بينهم أسير محرر.. الاحتلال يعتقل خمسة شبان من بلدة زيتا شمال طولكرم

الكشف عن واقع حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الجمعة

الكشف عن واقع حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الجمعة

حسام بدران: الأفق السياسي مغلق والحالة المعيشية للناس في الضفة متراجعة

حسام بدران: الأفق السياسي مغلق والحالة المعيشية للناس في الضفة متراجعة

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

فلسطين تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ

فلسطين تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ

منوعات

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

&#34; بكل غرور&#34;.. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

" بكل غرور".. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

عربي

الكويت: وفاة عاملين في حريق بمصفاة ميناء الأحمدي

الكويت: وفاة عاملين في حريق بمصفاة ميناء الأحمدي

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار