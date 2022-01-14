"الجهاد": الصندوق اليهودي أُنشئ لتمويل الاستيطان والتهجير ولن نتخلف عن واجب نصرة النقب

رام الله - دنيا الوطنشارك حشد غفير من المواطنين في تظاهرة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعد صلاة الجمعة في ساحة الشهيد أنور عزيز شمال قطاع غزة.وقد تقدم التظاهرة ممثلو القوى الوطنية والإسلامية وقادة ووجهاء حركة الجهاد الإسلامي بمحافظة الشمال وجمع من المصلين الذي أدوا صلاة الجمعة في مسجد الشهيد أنور عزيز.وأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، طارق عز الدين، أن الاحتلال يسعى بكل الطرق والوسائل لنهب الأرض وقتل الإنسان في القدس والنقب والضفة والأغوار.وقال عز الدين خلال الكلمة التي ألقاها في التظاهرة الحاشدة، "نقف لنساند أهلنا وشعبنا في النقب الذي ينتفض ضد محاولات التهويد والاقتلاع من الاحتلال الصهيوني".وأشار إلى أن الصندوق القومي اليهودي، أنشئ لوضع وتمويل المخططات الاستيطانية الهادفة إلى السيطرة على الأرض والوجود الفلسطيني، وإنشاء كيان الاحتلال وتهجير الشعب الفلسطيني.وشدد عز الدين على أن كل المحاولات الصهيونية ستبوء بالفشل طالما الفلسطيني موحد ومنتفض في وجه الاحتلال، كما انتفض إبان معركة سيف القدس.وأضاف: "المجتمع الدولي بصمته هو متواطئ في هذه الجريمة، وأنظمة التطبيع شريكة في محاولات اقتلاع شعبنا في النقب".وتابع عز الدين "سنبقى شعبًا وأرضًا واحدة، ومقاومتنا جاهزة وحاضرة، كما كانت في الدفاع عن أسرانا وعن أهلنا في الشيخ جراح، ستكون في الدفاع عن النقب".وأكمل حديثه "لن نكون في موقف الحياد، وسنبقى الداعمين والمساندين لأهلنا في النقب المنتفضين ضد الاحتلال".ودعا عز الدين أبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل، للتحرك ومساندة أهلنا في النقب، والتصدي لقوات الاحتلال ليكون ذلك رادعًا له في وجه جرائم جنوده وقطعان مستوطنيه.وختم المتحدث باسم الجهاد الإسلامي حديثه "الاحتلال الذي يستمر في ممارسة جرائمه، لن يصمد أمام وحدة شعبنا، ومقاومتنا على أرضنا مستمرة حتى نيل حريتنا".وردد المشاركون في التظاهرة هتافات فلسطين فلسطين ..شعب واحد لا يلين، للنقب تحية من غزة الأبية.ورفعوا لافتة كبيرة كتب عليها أرض النقب الفلسطيني لنا.