الكويت: وفاة عاملين في حريق بمصفاة ميناء الأحمدي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة "البترول الوطنية الكويتية"، الجمعة، وفاة عاملين في حريق اندلع بوحدة لإسالة الغاز، بمصفاة ميناء الأحمدي جنوبي البلاد.وقالت الشركة في تغريدة على (تويتر)، إنها سجلت "حالتي وفاة لعاملين.. من الجنسية الآسيوية تم العثور عليهما.. في موقع الحادث"، مشيرة إلى نقل 5 من المصابين من مستشفى العدان إلى مستشفى البابطين في حالة حرجة، فيما لا يزال 3 مصابين يتلقون العلاج في مستشفى الفروانية، ومصابان في عيادة الشركة بحالة مستقرة، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).وذكرت الشركة أنها تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في وحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي".وأضافت: "الوحدة المذكورة كانت خارج الخدمة لأعمال الصيانة، قمنا بتفعيل خطة الطوارئ، كما تقوم فرق الإطفاء في المصفاة حالياً بالتعامل مع الحريق".وأكدت الشركة عدم تأثر عمليات المصفاة والتصدير جراء الحريق، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والمياه، نظراً لكون الوحدة المتضررة خارج الخدمة.يُشار إلى أن شركة "البترول الوطنية الكويتية" KNPC هي شركة نفطية تابعة لـ"مؤسسة البترول الكويتية"، إذ تملك وتُدير مصفاتين للبترول، هُما "الأحمدي" و"ميناء عبد الله"، كما تُدير 56 محطة لتعبئة الوقود موزعة في مختلف أنحاء الكويت.