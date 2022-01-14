عربي

الكويت: وفاة عاملين في حريق بمصفاة ميناء الأحمدي

الكويت: وفاة عاملين في حريق بمصفاة ميناء الأحمدي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة "البترول الوطنية الكويتية"، الجمعة، وفاة عاملين في حريق اندلع بوحدة لإسالة الغاز، بمصفاة ميناء الأحمدي جنوبي البلاد.

وقالت الشركة في تغريدة على (تويتر)، إنها سجلت "حالتي وفاة لعاملين.. من الجنسية الآسيوية تم العثور عليهما.. في موقع الحادث"، مشيرة إلى نقل 5 من المصابين من مستشفى العدان إلى مستشفى البابطين في حالة حرجة، فيما لا يزال 3 مصابين يتلقون العلاج في مستشفى الفروانية، ومصابان في عيادة الشركة بحالة مستقرة، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).

وذكرت الشركة أنها تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في وحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي".

وأضافت: "الوحدة المذكورة كانت خارج الخدمة لأعمال الصيانة، قمنا بتفعيل خطة الطوارئ، كما تقوم فرق الإطفاء في المصفاة حالياً بالتعامل مع الحريق".

وأكدت الشركة عدم تأثر عمليات المصفاة والتصدير جراء الحريق، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والمياه، نظراً لكون الوحدة المتضررة خارج الخدمة.

يُشار إلى أن شركة "البترول الوطنية الكويتية" KNPC هي شركة نفطية تابعة لـ"مؤسسة البترول الكويتية"، إذ تملك وتُدير مصفاتين للبترول، هُما "الأحمدي" و"ميناء عبد الله"، كما تُدير 56 محطة لتعبئة الوقود موزعة في مختلف أنحاء الكويت.

أخبار ذات صلة

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

السيسي يطرح رؤيته لحل أزمة سد النهضة

السيسي يطرح رؤيته لحل أزمة سد النهضة

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار

العراق: المحكمة الاتحادية توقف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً

العراق: المحكمة الاتحادية توقف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً

العراق: مصرع ستة أشخاص وإصابة آخرين خلال أعمال ترميم مرقد ديني

العراق: مصرع ستة أشخاص وإصابة آخرين خلال أعمال ترميم مرقد ديني

الأردن تقرر تخفيض مدة عزل مرضى (كورونا)

الأردن تقرر تخفيض مدة عزل مرضى (كورونا)

محكمة ألمانية تصدر حكماً بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق

محكمة ألمانية تصدر حكماً بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني وجيه حسن قاسم

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني وجيه حسن قاسم

بينهم أسير محرر.. الاحتلال يعتقل خمسة شبان من بلدة زيتا شمال طولكرم

بينهم أسير محرر.. الاحتلال يعتقل خمسة شبان من بلدة زيتا شمال طولكرم

الكشف عن واقع حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الجمعة

الكشف عن واقع حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الجمعة

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

فلسطين تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ

فلسطين تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ

بعد أيام قليلة من تعليق إضرابه.. إصابة الأسير أبو هواش بفيروس (كورونا)

بعد أيام قليلة من تعليق إضرابه.. إصابة الأسير أبو هواش بفيروس (كورونا)

مجدلاني: ما يمارس ضد أهلنا في النقب يكشف بشاعة وعنصرية الاحتلال

مجدلاني: ما يمارس ضد أهلنا في النقب يكشف بشاعة وعنصرية الاحتلال

مقتل شاب فلسطيني في مخيم شعفاط

مقتل شاب فلسطيني في مخيم شعفاط

منوعات

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

&#34; بكل غرور&#34;.. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

" بكل غرور".. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

عربي

الكويت: وفاة عاملين في حريق بمصفاة ميناء الأحمدي

الكويت: وفاة عاملين في حريق بمصفاة ميناء الأحمدي

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار