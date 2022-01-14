شؤون فلسطينية

قطاع غزة: 150 إصابة بفيروس (كورونا) وحالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: 150 إصابة بفيروس (كورونا) وحالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة، بغزة، أنها أجرت 1306 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

كما أعلنت الوزارة تعافي 130 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما لا يوجد حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال ال 24 ساعة الماضية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين  191485 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1268 حالة، وإجمالي المتعافين 188488 حالة. 

ووصل إجمالي الوفيات  1729 وفاة، فيما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  44 حالة.

كما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 35 حالة.

وفيما يتعلق بإجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 553823 شخصاً.

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