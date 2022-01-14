بلدية الاحتلال تتقدم بالتماس لهدم مجمع بطول 700 متر في بيت صفافا بالقدس





ويضم المجمع مسجداً يسمى عبد الرحمن بقبة ذهبية تشبه قبة الصخرة.





وقال رئيس منظمة "ليخ يروشليم"، ورئيس حركة "إم ترتسو": "نهنئ بلدية القدس ورئيسها موشيه ليئون على إصدارهم أمر الهدم، تهدف القبة إلى أن تكون بؤرة أخرى للعنف وأعمال الشغب، وبالتالي يلزم اتخاذ إجراءات بلدية سريعة هنا".





رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الجمعة، أنه بعد ضغوط كبيرة من المنظمات اليمينية، تقدمت بلدية الاحتلال في القدس بالتماس إلى محكمة المدينة، لهدم مجمع بطول 700 متر في حي بيت صفافا.