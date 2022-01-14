شؤون فلسطينية

بلدية الاحتلال تتقدم بالتماس لهدم مجمع بطول 700 متر في بيت صفافا بالقدس

بلدية الاحتلال تتقدم بالتماس لهدم مجمع بطول 700 متر في بيت صفافا بالقدس
مجمع في بيت صفافا معرض للهدم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الجمعة، أنه بعد ضغوط كبيرة من المنظمات اليمينية، تقدمت بلدية الاحتلال في القدس بالتماس إلى محكمة المدينة، لهدم مجمع بطول 700 متر في حي بيت صفافا.

ويضم المجمع مسجداً يسمى عبد الرحمن بقبة ذهبية تشبه قبة الصخرة.

وقال رئيس منظمة "ليخ يروشليم"، ورئيس حركة "إم ترتسو": "نهنئ بلدية القدس ورئيسها موشيه ليئون على إصدارهم أمر الهدم، تهدف القبة إلى أن تكون بؤرة أخرى للعنف وأعمال الشغب، وبالتالي يلزم اتخاذ إجراءات بلدية سريعة هنا".

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