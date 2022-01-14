الكشف عن واقع حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الجمعة

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية هادئة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





وقالت إن البلاد تتعرض لمنخفض جوي شديد مصحوب بالرياح والأمطار ،فيتوجب على مستخدمي الطريق السير بحذر مع إبقاء إضاءة المصابيح لاتضاح الرؤية وكذلك تفقد عمل المساحات وعدم السرعة.





ونوه عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.





وتابعت: استمرار أعمال إزالة برج الجوهرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الغربي" من مفترق أبو أيوب الأنصاري حتى ضبيط، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي" من مفترق الوحدة 2000 حتى ضبيط.

رام الله - دنيا الوطن