صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل ضابطين عن طريق الخطأ





وتابعت: حدد الضباط الأربعة "الملازم ن" على أنه مشتبه به من مسافة حوالي 300 متر وبدأوا في الاقتراب منه، في ذات الوقت سمع الملازم ضجيج خطواتهم واستدار وفتح النار على الفور بعد أن ظن أنهم عدو يصوب سلاحه وكان ذلك على نطاق حوالي 10 أمتار.





وقالت الصحيفة: إن تبادل الصرخات أوقف إطلاق النار في غضون لحظات، وبالتالي منع وقوع كارثة أكبر بقتل الضابطين الثالث والرابع.



رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل الضابطين عن طريق الخطأ، مشيرة إلى أنه كان أن يُقتل الثالث.وقالت الصحيفة: في الليلة السابقة سُرقت وسيلة للرؤية الليلية وخوذة من الوحدة، فخرج 4 ضباط إلى محيط القاعدة في الليل بالتوازي مع إجراء مماثل قام به "الملازم ن" وحده ودون التنسيق مع بعضهم البعض.