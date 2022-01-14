إسرائيل: النيابة تصر على إدانة نتنياهو بارتكاب جريمة شائنة وإبعاده عن السياسة سبع سنوات



وأفادت قناة (كان) المتلفزة الليلة الماضية، بأنه في حال تم إبرام هذه الصفقة سيتم شطب بند جريمة الارتشاء من لائحة الاتهام ليتم استبدالها بجريمة إساءة الائتمان.





ويدور الحديث عن فرض عقوبة العمل للصالح العام على نتنياهو لمدة عدة أشهر.



ويصر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بأن تصدر المحكمة في اطار صفقة الادعاء حكما يقضي بأن نتنياهو ارتكب جريمة شائنة مما قد يبعده عن المعترك السياسي لفترة سبع سنوات.





وتثير هذه الانباء تحركات داخلية ضمنية في الليكود استعداداً للتنافس على مكانة نتنياهو كرئيس الحزب ورئيس المعارضة.

رام الله - دنيا الوطنفي جديد ملف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، السابق، رئيس المعارضة، يحث وكلاء الدفاع بنيامين نتنياهو، على التوصل إلى صفقة مع الادعاء إلا أن عائلته تعارض ذلك بشدة بل معنية بمواصلة المحاكمة التي تجري حاليا بتهم الفساد المنسوبة اليه.