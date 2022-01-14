فلسطين تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ

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رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما و شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ،و تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .هذه الليلة: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة غائما وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.يوم السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ،و تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .يوم الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ،و تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.يوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام وشديد البرودة في معظم المناطق حيث متوقع تشكل الصقيع و الانجماد في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات المساء والليل حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر:1- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة .2- شدة سرعة الرياح 3-التزحلق على الطرقات. 4- تدني مدى الرؤية الأفقية 5- تشكل الصقيع والانجماد اعتبارا من ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي