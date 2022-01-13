شؤون فلسطينية

بعد أيام قليلة من تعليق إضرابه.. إصابة الأسير أبو هواش بفيروس (كورونا)

بعد أيام قليلة من تعليق إضرابه.. إصابة الأسير أبو هواش بفيروس (كورونا)
الأسير أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير إن إدارة مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي أبلغت زوجة الأسير هشام أبو هواش، أنه مصاب بفيروس (كورونا)، حيث طلبت من زوجته المغادرة بعد التأكد من الإصابة، وجرى نقله للقسم المخصص لمصابي (كورونا).

وحمّل نادي الأسير في بيان صدر عنه، مساء اليوم الخميس، الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته، خاصةً أنه ما يزال رهن العلاج في المستشفى، وهو بحاجة إلى رعاية وإجراءات وقائية خاصة.

من جهتها، أفادت عائلة الأسير أبو هواش، بأنها تلقت من مستشفى "أساف هروفيه" ما يؤكد إصابة نجلها هشام بفيروس (كورونا).

واتهمت العائلة إدارة المستشفى بالتقصير في تقديم العناية المخصصة لنجلها الأسير، الذي خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة 141 يومًا ضد اعتقاله الإداري.

وذكرت العائلة في بيان، "أن هشام أبو هواش نقل بعد عدة أيام من إنهاء إضرابه إلى غرفة مشتركة مع عدد من المرضى، دون مراعاة خصوصية حالته الصحية التي تتطلب العزل، حيث يعاني من جرثومة في الدم نقلت إليه أثناء تواجده في عيادة سجن الرملة".

وطالبت عائلة أبو هواش بتدخل المنظمات الدولية والحقوقية، لتأمين نقل هشام إلى أحد مستشفيات الضفة الغربية بشكل عاجل ليتلقى العلاج المناسب، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة نجلها والذي اعتبرته ضمن مخطط للنيل منه.

وعلق الأسير هشام أبو هواش إضرابه عن الطعام في 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد التوصل لاتفاق يتم بموجبه الإفراج عنه في 26 من شباط/ فبراير المقبل.

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