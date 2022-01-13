دولي

إسرائيل: إصابة 300 ألف شخص بفيروس (كورونا) منذ بداية الشهر الجاري

إسرائيل: إصابة 300 ألف شخص بفيروس (كورونا) منذ بداية الشهر الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تفيد إحصائية جديدة أن 800 ألف شخص أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ بداية الشهر الجاري في إسرائيل. 

وتظهر بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، أن العدوى انتقلت إلى 20 ألف شخص منذ منتصف الليلة الماضية وحتى السادسة من مساء اليوم.

وفي بيان صادر عن وزارة الصحة قبل ظهر اليوم الخميس أشارت  البيانات إلى تسجيل  اكثر من 48 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم مضى .

وتوصف حالة 283 مريض (كورونا) بالخطيرة يخضع 65 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي وتسعة اخرون لجهاز "الايكمو".

وفي أرقام أخرى تثير القلق  ترتفع اعداد المصابين في صفوف الطواقم الطبية. 

ووفقا لمعطيات الوزارة فان خمسة الاف وسبعمائة عامل في الجهاز لصحي يخضعون للحجر الصحي حاليا بينهم قرابة سبعمائة طبيب. 

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