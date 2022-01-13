مجدلاني: ما يمارس ضد أهلنا في النقب يكشف بشاعة وعنصرية الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، على وحدة الدم والمصير بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، وعلى الدور النضالي التكاملي في وجه المشروع الاسرائيلي ضد قضية وأبناء شعبنا.وتابع: ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد أهلنا في النقب داخل أراضي الـ48، يكشف بشاعة وعنصرية الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد كل ما هو فلسطيني في حملة بشعة تستهدف الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل.وقال وزير التنمية إن السياسة التي تتبعها حكومة الاحتلال لصالح مخططات التهويد وإقامة مشاريع الاستيطان الهادفة للاستيلاء على الأراضي وطرد السكان بعمليات التهجير القسري في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني.وأضاف تأتي هذه الحملة المسعورة في ظل التحريض والعنصرية والفاشية التي تمارسها كافة الأحزاب الصهيونية ضد أبناء شعبنا في الداخل المحتل .وتابع أن الاحتلال يقوم في اتخاذ قرارات معادية لأهلنا في الداخل المحتل من قمع الحريات وتكثيف ملاحقة الناشطين السياسيين، كما يسارع بهدم البيوت العربية، التي تبنى اضطرارًا من دون تراخيص بفعل الحصار، وهذا حلقة من مشروع اقتلاع الفلسطيني من أراضيهم.وقال: إن أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عام 48 ، هم جزء اصيل ومكون رئيس من مكونات الشعب الفلسطيني ، يتعرضون لأبشع الإجراءات العنصرية والقمعية من قبل حكومة الاستيطان التي تمارس إرهاب دولة منظم بحقهم .وتوجه د.مجدلاني إلى أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بتحية إجلال وإكبار لصمودهم وتحديهم لكافة الإجراءات الإسرائيلية.