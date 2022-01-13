شؤون فلسطينية

مجدلاني: ما يمارس ضد أهلنا في النقب يكشف بشاعة وعنصرية الاحتلال

مجدلاني: ما يمارس ضد أهلنا في النقب يكشف بشاعة وعنصرية الاحتلال
د. أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، على وحدة الدم والمصير بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، وعلى الدور النضالي التكاملي في وجه المشروع الاسرائيلي ضد قضية وأبناء شعبنا.

وتابع: ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد أهلنا في النقب داخل أراضي الـ48، يكشف بشاعة وعنصرية الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد كل ما هو فلسطيني في حملة بشعة تستهدف الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل.

وقال وزير التنمية إن السياسة التي تتبعها حكومة الاحتلال لصالح مخططات التهويد وإقامة مشاريع الاستيطان الهادفة للاستيلاء على الأراضي وطرد السكان بعمليات التهجير القسري في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني.

 وأضاف تأتي هذه الحملة المسعورة في ظل التحريض والعنصرية والفاشية التي تمارسها كافة الأحزاب الصهيونية ضد أبناء شعبنا في الداخل المحتل .

وتابع أن الاحتلال يقوم  في اتخاذ قرارات معادية لأهلنا في الداخل المحتل من قمع الحريات وتكثيف ملاحقة الناشطين السياسيين، كما يسارع  بهدم البيوت العربية، التي تبنى اضطرارًا من دون تراخيص بفعل الحصار، وهذا حلقة من مشروع اقتلاع الفلسطيني من أراضيهم.

وقال: إن أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عام 48 ، هم جزء اصيل ومكون رئيس من مكونات الشعب الفلسطيني ، يتعرضون لأبشع الإجراءات العنصرية والقمعية من قبل حكومة الاستيطان التي تمارس إرهاب دولة منظم بحقهم .

وتوجه د.مجدلاني إلى أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بتحية إجلال وإكبار لصمودهم وتحديهم لكافة الإجراءات الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

بعد أيام قليلة من تعليق إضرابه.. إصابة الأسير أبو هواش بفيروس (كورونا)

بعد أيام قليلة من تعليق إضرابه.. إصابة الأسير أبو هواش بفيروس (كورونا)

مقتل شاب فلسطيني في مخيم شعفاط

مقتل شاب فلسطيني في مخيم شعفاط

تفاصيل اجتماع وفد مركزية فتح و&#34;الديمقراطية&#34; في بيروت

تفاصيل اجتماع وفد مركزية فتح و"الديمقراطية" في بيروت

الشرطة البحرية: اغلاق البحر امام حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية

الشرطة البحرية: اغلاق البحر امام حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للحصول على تفاصيل حول حالة الأسير المريض أبو حميد

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للحصول على تفاصيل حول حالة الأسير المريض أبو حميد

فتوح: ما يحدث في النقب عمل عنصري وانتهاك لحقوق شعبنا بالداخل المحتل

فتوح: ما يحدث في النقب عمل عنصري وانتهاك لحقوق شعبنا بالداخل المحتل

إصابة طاقم تلفزيون فلسطين في اعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال شرق رام الله

إصابة طاقم تلفزيون فلسطين في اعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال شرق رام الله

تفاصيل لقاء وفد حركة فتح مع رئيس الوزراء اللبناني

تفاصيل لقاء وفد حركة فتح مع رئيس الوزراء اللبناني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للحصول على تفاصيل حول حالة الأسير المريض أبو حميد

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للحصول على تفاصيل حول حالة الأسير المريض أبو حميد

فتوح: ما يحدث في النقب عمل عنصري وانتهاك لحقوق شعبنا بالداخل المحتل

فتوح: ما يحدث في النقب عمل عنصري وانتهاك لحقوق شعبنا بالداخل المحتل

إصابة طاقم تلفزيون فلسطين في اعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال شرق رام الله

إصابة طاقم تلفزيون فلسطين في اعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال شرق رام الله

تفاصيل لقاء وفد حركة فتح مع رئيس الوزراء اللبناني

تفاصيل لقاء وفد حركة فتح مع رئيس الوزراء اللبناني

&#34;الخارجية&#34;: اعتداء المستوطنين على طاقم تلفزيون فلسطين محاولة لطمس الحقيقة الفلسطينية

"الخارجية": اعتداء المستوطنين على طاقم تلفزيون فلسطين محاولة لطمس الحقيقة الفلسطينية

نادي الأسير: إصابة 7 أسيرات في سجن (الدامون) بفيروس (كورونا)

نادي الأسير: إصابة 7 أسيرات في سجن (الدامون) بفيروس (كورونا)

وفد مركزية فتح يلتقي الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة

وفد مركزية فتح يلتقي الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة

وفد مركزية فتح يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

وفد مركزية فتح يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

منوعات

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

&#34; بكل غرور&#34;.. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

" بكل غرور".. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

عربي

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار

العراق: المحكمة الاتحادية توقف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً

العراق: المحكمة الاتحادية توقف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً