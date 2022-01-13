إسرائيل: الكشف عن نتائج تحقيق تحطم مروحية "الخفاش" قبالة بحر حيفا
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، نتائج التقرير المؤقت الأول لفريق الخبراء الذي تم تشكيله في أعقاب حادث تحطم المروحية، المقدم إلى قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال، اللواء عميكام نوركين.
وفي الحادث، تحطمت مروحية عتليف "الخفاش" قبالة سواحل حيفا، والذي قُتل فيه ضابطان في سلاح الجو وأصيب ثالث قبل أسبوع ونصف.
ووفق التحقيق، فإنه تم اكتشاف العطل في المحرك المحترق على ارتفاع 750 متراً وفي غضون دقيقتين ضربت المروحية سطح البحر، فيما انتشر الحريق إلى المحرك الأيمن وانتشر الدخان في قمرة القيادة.
وأضاف التقرير بأن الطاقم قام بتفعيل نظام إطفاء الحريق، وقطع التيار الكهربائي وتفعيل إجراءات الطفو، فيما لا يوجد دليل على أن الطيارين حاولوا الفرار من المروحية بسبب حالتهم الصحية على ما يبدو.
وأوضح المحققون في الحادث أنه لم يتم العثور على نتائج تشير إلى اصطدام المروحية أثناء تحليقها في الهواء بطيور أو طائرة أخرى أو نتيجة نشاط معادي، كما لم يتم العثور على آثار حريق داخل المروحية حتى الآن.
وأكدوا أنه نظرا لأن سبب الحريق لم يعرف بعد، فإن مجموعة طائرات الخفاش لدى سلاح الجو لا تزال متوقفة عن الخدمة، كما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.
ويواصل سلاح الجو في جيش الاحتلال، التحقيق في الحادث بالتعاون الكامل مع جهات مدنية ومتخصصين في مجال المروحيات، حيث وصلوا هذا الأسبوع من فرنسا.
ولفت التقرير أنه سيتم نقل محركات طائرات الخفاش لمزيد من التفتيش والتحقيق في فرنسا، وفي الوقت نفسه تم إجراء استعادة جزئية لنظام التسجيل بالمروحية.
وقال المتحدث باسم الجيش إن قائد القوات الجوية عميكام نوركين قبل نتائج التقرير المؤقت، وقال: "هذا حادث خطير ومؤسف وقع خلال مهمة تدريبية، حيث فقدنا مقاتلين، وطوال الحادث عمل طاقم الطائرة وضابط دورية الاستطلاع معا بهدوء وتعاون كامل لمنع الطائرة المروحية من الاصطدام بالبحر".
وقال المتحدث باسم الجيش إن قائد القوات الجوية عميكام نوركين قبل نتائج التقرير المؤقت، وقال: "هذا حادث خطير ومؤسف وقع خلال مهمة تدريبية، حيث فقدنا مقاتلين، وطوال الحادث عمل طاقم الطائرة وضابط دورية الاستطلاع معا بهدوء وتعاون كامل لمنع الطائرة المروحية من الاصطدام بالبحر".
وأضاف نوركين أن هذا التقرير أعد بعد حوالي أسبوع وثلاثة أيام من حادثة التحطم ويعكس ما يعرفه سلاح الجو حتى الآن، فيما لا تزال أسئلة كثيرة مفتوحة، والتي سيتم توضيحها لاحقًا في التحقيق.
وتابع: "كل حادث يمكن منع حدوثه مستقبلا، وسنستمر في قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة بشكل دقيق وباستخدام جميع الموارد اللازمة، من أجل فهم سبب وقوع الحادث.
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