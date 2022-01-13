إسرائيل: الكشف عن نتائج تحقيق تحطم مروحية "الخفاش" قبالة بحر حيفا



وقال المتحدث باسم الجيش إن قائد القوات الجوية عميكام نوركين قبل نتائج التقرير المؤقت، وقال: "هذا حادث خطير ومؤسف وقع خلال مهمة تدريبية، حيث فقدنا مقاتلين، وطوال الحادث عمل طاقم الطائرة وضابط دورية الاستطلاع معا بهدوء وتعاون كامل لمنع الطائرة المروحية من الاصطدام بالبحر".





وأضاف نوركين أن هذا التقرير أعد بعد حوالي أسبوع وثلاثة أيام من حادثة التحطم ويعكس ما يعرفه سلاح الجو حتى الآن، فيما لا تزال أسئلة كثيرة مفتوحة، والتي سيتم توضيحها لاحقًا في التحقيق.





وتابع: "كل حادث يمكن منع حدوثه مستقبلا، وسنستمر في قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة بشكل دقيق وباستخدام جميع الموارد اللازمة، من أجل فهم سبب وقوع الحادث.



ولفت التقرير أنه سيتم نقل محركات طائرات الخفاش لمزيد من التفتيش والتحقيق في فرنسا، وفي الوقت نفسه تم إجراء استعادة جزئية لنظام التسجيل بالمروحية.