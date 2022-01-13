بقيمة 516 مليون دولار.. حركة طالبان تقرّ أول ميزانية منذ توليها السلطة

رام الله - دنيا الوطنأقرّت حركة طالبان، أوّل ميزانية منذ استعادتها زمام الحكم في أفغانستان في أغسطس، لا تشتمل على أيّ مساعدة دولية، وتغطّي أوّل ثلاثة أشهر من 2022، بحسب ما أفادت وزارة المالية.وقال الناطق باسم الوزارة أحمد والي حقمال في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "للمرّة الأولى منذ عقدين، قمنا بإعداد ميزانية لا تستند إلى المساعدة الدولية. وهو إنجاز كبير في نظرنا".وإثر وصول الحركة إلى سدّة الحكم، علّق المانحون الدوليون المساعدات التي كانت تشكّل 80% من الميزانية الأفغانية.وتغطّي الميزانية، التي تمّت الموافقة عليها بقيمة 53,9 مليار أفغاني (قرابة 516 مليون دولار)، الثلاثاء، الربع الأوّل من العام 2022 لا غير، وهي مخصّصة لنفقات الحكومة بالكامل تقريباً، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق).