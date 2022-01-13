عربي

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد

هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم)، أن المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، تعرضت، مساء اليوم الخميس، لهجوم صاروخي، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تشير الى استهداف السفارة الأمريكية هناك.

وأشار الموقع، إلى أن المنظومة فعلت بعد تعرض السفارة إلى هجوم صاروخي.

وبحسب معلومات متضاربة من مصدرين أمنيين، فإن الهجوم كان بطائرة مسيرة، وآخر يتحدث عن قصف بصواريخ (كاتيوشا).





أخبار ذات صلة

السيسي يطرح رؤيته لحل أزمة سد النهضة

السيسي يطرح رؤيته لحل أزمة سد النهضة

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار

العراق: المحكمة الاتحادية توقف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً

العراق: المحكمة الاتحادية توقف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً

العراق: مصرع ستة أشخاص وإصابة آخرين خلال أعمال ترميم مرقد ديني

العراق: مصرع ستة أشخاص وإصابة آخرين خلال أعمال ترميم مرقد ديني

الأردن تقرر تخفيض مدة عزل مرضى (كورونا)

الأردن تقرر تخفيض مدة عزل مرضى (كورونا)

محكمة ألمانية تصدر حكماً بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق

محكمة ألمانية تصدر حكماً بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق

وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر

وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للحصول على تفاصيل حول حالة الأسير المريض أبو حميد

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للحصول على تفاصيل حول حالة الأسير المريض أبو حميد

فتوح: ما يحدث في النقب عمل عنصري وانتهاك لحقوق شعبنا بالداخل المحتل

فتوح: ما يحدث في النقب عمل عنصري وانتهاك لحقوق شعبنا بالداخل المحتل

وفد مركزية فتح يلتقي الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة

وفد مركزية فتح يلتقي الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة

وفد مركزية فتح يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

وفد مركزية فتح يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

الاحتلال يجرّف الطرق المؤدية لجبل صبيح في بيتا

الاحتلال يجرّف الطرق المؤدية لجبل صبيح في بيتا

رائد صلاح: الاحتلال يعمل على مشروع تصعيدي في الأقصى

رائد صلاح: الاحتلال يعمل على مشروع تصعيدي في الأقصى

الاحتلال يعيد اعتقال أسيرين مقدسيين لحظة تحررهما من سجن النقب

الاحتلال يعيد اعتقال أسيرين مقدسيين لحظة تحررهما من سجن النقب

(الميزان) يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإزالة القيود أمام وصول المرضى للمستشفيات

(الميزان) يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإزالة القيود أمام وصول المرضى للمستشفيات

منوعات

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

&#34; بكل غرور&#34;.. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

" بكل غرور".. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

عربي

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار

العراق: المحكمة الاتحادية توقف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً

العراق: المحكمة الاتحادية توقف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً

وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر

وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر