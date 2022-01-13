هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد





وأشار الموقع، إلى أن المنظومة فعلت بعد تعرض السفارة إلى هجوم صاروخي.



وبحسب معلومات متضاربة من مصدرين أمنيين، فإن الهجوم كان بطائرة مسيرة، وآخر يتحدث عن قصف بصواريخ (كاتيوشا).















رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (روسيا اليوم)، أن المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، تعرضت، مساء اليوم الخميس، لهجوم صاروخي، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تشير الى استهداف السفارة الأمريكية هناك.