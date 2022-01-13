عاجل

  • وسائل إعلام عراقية: منظومة الدفاع الجوي تعترض صاروخين موجهين صوب السفارة الأميركية في بغداد

دولي

قناة إسرائيلية: نتنياهو يقترب من اتفاق تسوية في القضايا المرفوعة ضده

قناة إسرائيلية: نتنياهو يقترب من اتفاق تسوية في القضايا المرفوعة ضده
رام الله - دنيا الوطن
اقترب بنيامين نتنياهو، رئيس المعارضة الإسرائيلية، من إبرام اتفاق تسوية مع النيابة الإسرائيلية حول القضايا المرفوعة ضده.

وأفاد غاي بيليغ، الصحفي في القناة 12 الإسرائيلية، المختص في الشق القانوني، أن النيابة مستعدة للسير في التسوية مع نتنياهو في كل القضايا التي رفعت فيها لوائح اتهام ضده.

وأوضح أن النيابة مستعدة لإغلاق القضية 2000 بشكل كامل، أما في القضية 4000، فإنها ترى أنه من الممكن تعديل لائحة الاتهام فعليًا.

وأشار الصحفي إلى أن الاتصالات لا تزال جارية، ومن المحتمل أن يتم توقيع الاتفاق في الأيام المقبلة.

وبيّن بيليغ أنه في اللائحة المعدلة فإن الادعاء الإسرائيلي مستعد لحذف بعض البنود من لوائح الاتهام التي تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. 

ولفت الصحفي إلى أن النيابة مستعدة لقطع شوط طويل لنتنياهو وقد تتم التوصل إلى اتفاق لا يتضمن السجن الفعلي لنتنياهو.

ونوه أنه في حال استقال نتنياهو بعد اتخاذ الحكم فربما ينال عقوبة لمدة 3 أشهر على الأقل بالخدمة في مراكز المجتمع.

أخبار ذات صلة

تعرف على حقيقة المتحور الجديد لفيروس كورونا (دلتاكرون)

تعرف على حقيقة المتحور الجديد لفيروس كورونا (دلتاكرون)

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بينت وبوتين

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بينت وبوتين

خلال محادثة هاتفية.. بينيت يبحث مع بوتين الملف النووي الإيراني

خلال محادثة هاتفية.. بينيت يبحث مع بوتين الملف النووي الإيراني

لمكافحة (كورونا).. فرنسا تشدد الإجراءات المفروضة على غير المطعمين

لمكافحة (كورونا).. فرنسا تشدد الإجراءات المفروضة على غير المطعمين

حرمان 11 دولة من التصويت بالأمم المتحدة من بينها ثلاث عربية

حرمان 11 دولة من التصويت بالأمم المتحدة من بينها ثلاث عربية

تركيا تطلق حملة لتعزيز العلامة التجارية للبلاد عالمياً

تركيا تطلق حملة لتعزيز العلامة التجارية للبلاد عالمياً

كوريا الجنوبية تعلن قدرتها على اعتراض صواريخ جارتها الشمالية السريعة

كوريا الجنوبية تعلن قدرتها على اعتراض صواريخ جارتها الشمالية السريعة

تايلاند تعلن فرضها رسوم دخول جديدة للزوار الأجانب

تايلاند تعلن فرضها رسوم دخول جديدة للزوار الأجانب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتوح: ما يحدث في النقب عمل عنصري وانتهاك لحقوق شعبنا بالداخل المحتل

فتوح: ما يحدث في النقب عمل عنصري وانتهاك لحقوق شعبنا بالداخل المحتل

وفد مركزية فتح يلتقي الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة

وفد مركزية فتح يلتقي الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة

وفد مركزية فتح يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

وفد مركزية فتح يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

الاحتلال يجرّف الطرق المؤدية لجبل صبيح في بيتا

الاحتلال يجرّف الطرق المؤدية لجبل صبيح في بيتا

رائد صلاح: الاحتلال يعمل على مشروع تصعيدي في الأقصى

رائد صلاح: الاحتلال يعمل على مشروع تصعيدي في الأقصى

الاحتلال يعيد اعتقال أسيرين مقدسيين لحظة تحررهما من سجن النقب

الاحتلال يعيد اعتقال أسيرين مقدسيين لحظة تحررهما من سجن النقب

(الميزان) يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإزالة القيود أمام وصول المرضى للمستشفيات

(الميزان) يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإزالة القيود أمام وصول المرضى للمستشفيات

الأسير سامر أبو دياك يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

الأسير سامر أبو دياك يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

منوعات

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

&#34; بكل غرور&#34;.. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

" بكل غرور".. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

عربي

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

الكويت: الموافقة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار

العراق: المحكمة الاتحادية توقف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً

العراق: المحكمة الاتحادية توقف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً

وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر

وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر