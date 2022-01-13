قناة إسرائيلية: نتنياهو يقترب من اتفاق تسوية في القضايا المرفوعة ضده

رام الله - دنيا الوطناقترب بنيامين نتنياهو، رئيس المعارضة الإسرائيلية، من إبرام اتفاق تسوية مع النيابة الإسرائيلية حول القضايا المرفوعة ضده.وأفاد غاي بيليغ، الصحفي في القناة 12 الإسرائيلية، المختص في الشق القانوني، أن النيابة مستعدة للسير في التسوية مع نتنياهو في كل القضايا التي رفعت فيها لوائح اتهام ضده.وأوضح أن النيابة مستعدة لإغلاق القضية 2000 بشكل كامل، أما في القضية 4000، فإنها ترى أنه من الممكن تعديل لائحة الاتهام فعليًا.وأشار الصحفي إلى أن الاتصالات لا تزال جارية، ومن المحتمل أن يتم توقيع الاتفاق في الأيام المقبلة.وبيّن بيليغ أنه في اللائحة المعدلة فإن الادعاء الإسرائيلي مستعد لحذف بعض البنود من لوائح الاتهام التي تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.ولفت الصحفي إلى أن النيابة مستعدة لقطع شوط طويل لنتنياهو وقد تتم التوصل إلى اتفاق لا يتضمن السجن الفعلي لنتنياهو.ونوه أنه في حال استقال نتنياهو بعد اتخاذ الحكم فربما ينال عقوبة لمدة 3 أشهر على الأقل بالخدمة في مراكز المجتمع.