"الخارجية": اعتداء المستوطنين على طاقم تلفزيون فلسطين محاولة لطمس الحقيقة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين اعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد المواطنين العزل، والاعتداء على طاقم تلفزيون فلسطين، اليوم الخميس، بالضرب ورش غاز الفلفل عليه قرب بلدة بيتين شرق رام الله، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الاعتداء الذي أدى لإصابة محمد عمري ودعاء أبو سنينة وعبد الكريم أبو شريفة، محاولة للتغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنين التي يظهرها الإعلام الرسمي الفلسطيني بالصوت والصورة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.