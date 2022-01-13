شاهد: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في النقب

















رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، بجروح متفاوتة، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.وفي التفاصيل، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية الأطرش بالنقب، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى الى إصابة عدد من المواطنين.في السياق، أشعل المواطنون الإطارات، وحاولوا إغلاق تقاطعات طرق رئيسية في "شقيب السلام ورهط وتل السبع"، مطالبين بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين فاق عددهم الـ 46 شخصًا، منهم نساء وأطفال.