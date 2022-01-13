خلال محادثة هاتفية.. بينيت يبحث مع بوتين الملف النووي الإيراني

رام الله - دنيا الوطنأجرى نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الطرفان الملف النووي الإيراني والعمل المشترك في مواجهته.وقال بيان صادر عن مكتب بينت: "إن بينت أكد بوتين على أهمية الوقوف بحزم ضد تقدم إيران في المشروع النووي"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.يشار إلى أن المفاوضات في فيينا متواصلة للجولة الثامنة بين إيران والدول الغربية، وذلك بهدف التوصل لاتفاق نووي بين جميع الأطراف، وسط دعوات أوروبية لسرعة إتمام الاتفاق وتجنب مزيد من الأزمات.