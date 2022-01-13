شؤون فلسطينية

الاحتلال يعيد اعتقال أسيرين مقدسيين لحظة تحررهما من سجن النقب

الاحتلال يعيد اعتقال أسيرين مقدسيين لحظة تحررهما من سجن النقب
رام الله - دنيا الوطن
أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال الأسيرين باسل عبيدات وأنس عويسات لحظة تحررهما من أمام بوابة سجن النقب الصحراوي.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال الأسيرين أنس عويسات (28 عاما)، وباسل عبيدات (28 عاما) من جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، من أمام سجن النقب الصحراوي رغم انقضاء فترة محكوميتهما البالغة 8 سنوات.

وأضافت أن أهالي الأسيرين كان يتحضران لاستقبالهما في قريتهما جبل المكبر، وتفاجأوا بقرار الاحتلال إعادة اعتقالهما.

وكان أنس وباسل اعتقلا في 14 كانون الثاني من عام 2014، وحكم عليهما بالسجن 8 سنوات، تنقلا خلالها في عدة سجون كان آخرها سجن النقب.

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