الرجوب يلتقي السفير المصري في لبنان





جاء ذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، عضو المجلس الثوري لحركة فتح امنة جبريل وعضو قيادة حركة فتح في لبنان اللواء منذر حمزة.





وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والخطوات التي تقوم القيادة الفلسطينية لتعزيز وتحصين البيت الفلسطيني لمواجهة المخططات الإسرائيلية المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني والأرض وما تمارسه السلطات الإسرائيلية ومستوطنوها في مدينة القدس من اعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.



وثمّن الرجوب الجهد والرعاية المصرية للوصول إلى إنجاز المصالحة الفلسطينية.







رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد مركزية حركة (فتح) برئاسة أمين سر اللجنة لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب وعضوية روحي فتوح، أحمد حلس وسمير الرفاعي، ظهر اليوم الخميس، في سفارة دولة فلسطين في بيروت، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان ياسر علوي