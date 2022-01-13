لمكافحة (كورونا).. فرنسا تشدد الإجراءات المفروضة على غير المطعمين



وسيظل السفر لمسافات طويلة مسموحاً به لأسباب استثنائية من خلال إجراء اختبار ومن دون تطعيم، فيما يسمح لأولئك الذين قاموا بتحديد موعد للتطعيم بارتياد المنشآت مؤقتاً مع إجراء اختبار.



في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءات الدخول للبلاد من بريطانيا اعتباراً من غد الجمعة وذلك بالنسبة للملقحين.



وتسجل العديد من دول العالم في الفترة الأخيرة، أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)، في ظل الانتشار السريع لمتحور (أوميكرون).



رام الله - دنيا الوطنقررت فرنسا تشديد القيود المفروضة على الأشخاص غير المطعمين، لاحتواء الموجة الخامسة من الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد.وفي التفاصيل، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي التعديلات بأغلبية 249 صوتاً مقابل 63 صوتاً، ضد مشروع قانون تعزيز أدوات إدارة الأزمة الصحية وتعديل قانون الصحة العامة.