تحسبًا للمنخفض الجوي.. أعمال تدعيم في شارع الرشيد بمخيم الشاطئ

رام الله - دنيا الوطنأجرت طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، إصلاحات وأعمال تدعيم لمنطقة شارع الرشيد في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة؛ تحسبا لآثار منخفض جوي متوقع.وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن": إن "طواقم الآليات والمعدات أجرت أعمال تدعيم لمنطقة مخيم الشاطئ شارع الرشيد إثر وجود انهيار في الشارع".وأوضح أن هذه الجهود تأتي؛ لمواجهة المنخفض الجوي العميق المتوقع مساء اليوم الخميس.ونوهت الوزارة إلى أن طواقمها عملت منذ الساعات الأولى على مواجهة أثار المنخفض المتوقع، لمنع حدوث انهيارات نتيجة ارتفاع الموج.وأضافت أن الإدارة العامة للآليات والمعدات تواصل أعمالها في مواجهة آثار المنخفض الجوي عبر التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.