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العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار

العراق: ضبط تلاعب وتزوير بقيمة 5 مليارات دينار في الأنبار
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الخميس، عن ضبط تلاعب وتزوير وهدر بـ(5) مليارات دينار في دائرة صحة الأنبار.

وقال بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة: "أن ملاكات مكتب تحقيق الأنبار انتقلت إلى (مختبر الصحة العامة –  قسم الصيدلة – قطاعي الصحَّة الأول والثاني) في مركز الرمادي، وتمكَّنت بعد إجراء التحري والتدقيق والمُتابعة لقوائم الاسماء التي تمَّ إجراء الفحص الخاص بفايروس (كورونا) عليها سابقاً، من تشخيص قيام مدير مختبر الصحَّة العامَّة بالاشتراك مع القطاعات الصحيَّة المذكورة أعلاه برفع أسماءٍ مُكرَّرةٍ ووهميَّةٍ (مزورة) إلى مكتب المدير العام".

وأضاف البيان: "أنه تمَّ إحصاء (249,604) أسماء مُكرَّرة ووهميَّة لأكثر من (20) مرَّة خلال فترة زمنيَّةٍ قصيرةٍ تمَّ إدخالها في قوائم الأشخاص الذين أُجرِيَت لهم مسحات الأنف؛ لغرض تشخيص الإصابة بفايروس كورونا".

وتابع "إدخال تلك الأسماء؛ لغرض الاستيلاء على المواد المُستخدمة في عمليَّة الفحص وبيعها على المختبرات الأهليَّة والاستفادة من أسعارها الباهظة الثمن".

وذكرالبيان: "أنَّ عدد (الكتات) المفقودة، التي يُفترَضُ استخدامها في مختبر الصحَّة لإجراء الفحوص الخاصَّة بفايروس كورونا، بلغ (256,787)، إذ تمَّ الاستيلاء عليها من قبل بعض المُوظَّفين، ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام تصلُ قيمتُهُ إلى 5 مليارات دينار". 


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