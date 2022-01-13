شؤون فلسطينية

المدهون: الاحتلال يرتكب جريمة "الإعدام الصامت" بحق الأسير أبو حميد

المدهون: الاحتلال يرتكب جريمة "الإعدام الصامت" بحق الأسير أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
قال بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين: "إن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير المريض ناصر أبو حميد يشكل تجاوزًا للقوانين الدولية، وأن هناك جريمة مدبرة تحاك بحقه".

وجاء ذلك خلال وقفة للمطالبة بالإفراج عن الأسير أبو حميد في غزة اليوم الخميس، أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة بمدينة غزة، بمشاركة لجنة أهالي الأسرى والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، وفصائل وقوى وطنية وإسلامية.

وأوضح المدهون أن حالة الأسير أبو حميد هي واحدة من الحالات التي يمارس بحقها الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وأضاف" إن الإهمال الطبي داخل السجون أدى إلى تدهور الحالة الصحية للأسير أبو حميد، مؤكدًا أن الاحتلال يستمر بانتهاكاته ضد الأسرى، وعلى رأسهم الأسرى المرضى".

واعتبر أن سياسية الاحتلال ضد الأسرى تنتهك كل المواثيق القانونية والدولية، مشددًا على أن سياسية الاحتلال العنصرية تتطلب وقفة جادة من الجميع لإنقاذ الأسير أبو حميد.

وتابع المدهون" أطلقنا على هذا العام عام الأسرى للتضامن معهم ونصرتهم"، مطالبًا في الوقت نفسه، الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو حميد".

وما يزال الأسير ناصر أبو حميد (49 عامًا) من مخيم الأمعري بالبيرة، في حالة غيبوبة منذ تسعة أيام، بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.

من جانبه طالب صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والصليب الأحمر، والاتحاد الأوروبي وكافة المؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد المعرض للموت في أي لحظة نتيجة جريمة الاهمال الطبي.

و عبر جواد عويضة منسق لجنة أهالي الأسرى ووالد مجد عن حالة القلق الشديدة التي يعيشها ذوي الأسرى على أبنائهم داخل السجون، أمام ممارسات الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى.

وطالب بسرعة التدخل العاجل من المنظمات الدولية والصليب الأحمر وتقديم العلاج والرعاية الصحية والاطلاع على أوضاع أبناءهم الأسرى داخل السجون، والسماح باستئناف برنامج الزيارات المتوقفة منذ أكثر من عامين.










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