اتحاد المقاولين يقرر مقاطعة عطاءات وكالة الغوث حتى إشعار آخر









رام الله - دنيا الوطنقرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة مقاطعة عطاءات وكالة الغوث الدولية "بعد الإقدام على خطوة تعد سابقة خطيرة في قطاع الإنشاءات الوطني من خلال تسييل كفالة دخول عطاء لإحدى شركاتنا الوطنية"، وفق بيان صادر عن الاتحاد.وقال اتحاد المقاولين في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أن قرار المقاطعة يستند على مماطلة وكالة الغوث في تعويض المقاولين في المشاريع القائمة تحت التنفيذ عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد والانخفاض الحاد في سعر صرف عملة الدولار مقابل الشيكل".وأوضح الاتحاد أن القرار جاء بعد تراجع الوكالة عن التفاهمات التي يتم التوافق عليها في الاجتماعات المشتركة، مما اضطر الاتحاد لمقاطعة الدخول في أية عطاءات تطرحها (UNRWA) ابتداء من يوم الأربعاء 12 كانون الثاني/ يناير 2022، وحتى حل كافة الإشكاليات المتراكمة فيهذا الخصوص.