تركيا تطلق حملة لتعزيز العلامة التجارية للبلاد عالمياً



وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت الجريدة الرسمية في تركيا، مرسوماً حكومياً يفيد بتغيير العلامة التجارية التابعة للدولة، والمتعلقة بالشعار الذي يتم وضعه على المنتجات المصدرة إلى الخارج.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الخميس، عن انطلاقها لحملة تعزز مكانة العلامة التجارية الجديدة للبلاد، على الصعيد العالمي.وعلى خلفية الحملة التي أطلقت بعنوان "Hello Türkiye" نشرت دائرة الاتصال مقطعاً مصوراً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، للترويج للعلامة التجارية الجديدة للبلاد، وفق (الأناضول).وجاء في المقطع زوار أجانب وهم يرددون "Hello Türkiye" والتي تعني "مرحبا تركيا" باللغة الإنكليزية، خلال زيارتهم لأبرز المعالم في البلاد.