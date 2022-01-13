العراق: مصرع ستة أشخاص وإصابة آخرين خلال أعمال ترميم مرقد ديني

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، مصرع ستة أشخاص وإصابة آخرين إثر انهيار جزء من أعمال ترميم مرقد ديني جنوبي بابل.وأفادت قيادة شرطة بابل في بيان، بمصرع ستة أشخاص وإصابة اثنين جراء انهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الإمام الحمزة الغربي جنوبي المحافظة.وأضافت القيادة أن ""قائد شرطة بابل يشرف ميدانياً على إجراءات مفارز الشرطة والدفاع المدني لإخلاء جثامين 6 زائرين (أربعة نساء وطفلين)، فضلاً عن جريحين امرأه وطفل جراء حادث إنهيار "سكلة عمل" داخل مرقد الإمام الحمزة الغربي ضمن أعمال الترميم، صباح هذا اليوم جنوبي المحافظة".