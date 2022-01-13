ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني ووكيل وزارة الخارجية يبحثان سبل التعاون





رام الله - دنيا الوطنعقد ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني اجتماعاً مع وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية د. أمل جادو في مقر الوزارة في رام الله بحضور رئيس الملتقى عامر العسيلي وعدد من اعضاء مجلس ادارته.و بحث الطرفان خلال اللقاء التعاون بهدف تزويد ملاحقنا التجارية في السفارات الفلسطينية بدليل اعضاء الهيئة العامة لملتقى رجال الاعمال الفلسطيني بنسخته الورقية والالكترونية، و اعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة لدى المجالس الاقتصادية المشتركة ما بين فلسطين ودول العالم.كما بحثوا توفير البيئة المناسبة ما بين رجال الاعمال في فلسطين ونظرائهم من الجالية الفلسطينية في العالم، أملاً في استدراج او تعزيز الاستثمارات التي من شأنها تنمية الاقتصاد الفلسطيني.وقد ابدت د. امل جادو اهمية كبيرة لدور رجال الاعمال الفلسطينيين مشيدة بالإنجازات وقصص النجاح التي تم تحقيقها على مستوى العالم وما كان لها من اثر كبير في دعم القضية الفلسطينية.كما وابدت وكيل وزارة الخارجية استعدادها التام للتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني ودعمه في تحقيق التسهيلات المطلوبة معتبره اللقاء مع ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني نقطة انطلاق هامة يجب ان يتم متابعتها وترجمتها الى ما يرتقي الى مفهوم الشراكة الحقيقية ما بين القطاع الخاص والعام.ومن جهته فقد اكد رئيس الملتقى عامر العسيلي على اهمية وزارة الخارجية والمغتربين في توطيد جسور التعاون ما بين الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي واثر ذلك الايجابي على تعزيز الاقتصاد الداخلي وخاصة في ظل الوضع الخاص الذي يعانيه هذا القطاع في فلسطين نتيجة الاغلاق والحصار والمعيقات الكثيرة التي تواجهه.