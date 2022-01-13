عزام: الإعلام سلاح حيوي وفعال يثبت رواية المقاومة وفعلها

نافذ عزام

رام الله - دنيا الوطنأكدعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على أن الإعلام لعب دوراً هاماً في تثبيت رواية وفعل المقاومة، مشيراً إلى صورة النصر التي افتتحت بها سرايا القدس، معركة (سيف القدس) على حدود شمال قطاع غزة.وشدد عزام في لقاء صحفي، على أهمية تعزيز الرواية الفلسطينية، والتصدي للرواية الصهيونية التي تحاول باستمرار قلب الحقائق وخداع الرأي العام العالمي.وأوضح أن الإعلام يعكس الفعل والإنجاز في الميدان، وهو سلاح حيوي وفعَّال في المعارك، لاسيما دوره في الحرب النفسية.ودعا عضو المكتب السياسي إلى البناء على الإنجازات الكبيرة التي حققها الشعب الفلسطيني وأبطاله الشجعان سواءً في معركة سيف القدس، أو في عملية انتزاع الحرية من سجن "جلبوع" من خلال إنتاج أعمال درامية أو أفلام وثائقية تحافظ على هذا الإرث الكبير، وتقدمه للأجيال بأبهى صورة.