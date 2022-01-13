رئيس المجلس الوطني يعزي بوفاة رئيس البرلمان الأوروبي

رام الله - دنيا الوطنعزى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الخميس، بوفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي.وقال الزعنون في برقية التعزية التي أرسلها إلى النائب الثاني لرئيس البرلمان الأوروبي بيدرو سيلفا بريرا: "إن الراحل عمل جاهدا من أجل الدفاع هو وزملاؤه عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، وقاد البرلمان الأوروبي بكل قوة واقتدار".وقدم الزعنون لأسرة المتوفى ولكافة أعضاء البرلمان الأوروبي خالص تعازيه ومواساته القلبية برحيل هذه القامة البرلمانية العالمية التي كان لها إسهامات كبيرة في خدمة قضايا العدل والمساواة والدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضرورة الاستمرار في تمويل وكالة (أونروا).