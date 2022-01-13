فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية



وقالت الوزيرة إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 32، طوباس 28، بيت لحم 73، رام الله والبيرة 110، طولكرم 29، نابلس 59، الخليل 47، جنين 17، سلفيت 3، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 13، قطاع غزة 114".



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 5، طوباس 4، بيت لحم 41، رام الله والبيرة 59، طولكرم 7، نابلس 14، الخليل 38، جنين 11، سلفيت 2، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 114".



وبيّنت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 93 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة، و528 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و298 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن حالتي الوفاة بالفيروس سجلتا في بيت لحم.