"الأشغال" تعقد اجتماعاً مع وكالة الغوث بخصوص ملفات الهدم الكلي





واستعرض اللقاء آليات تنسيق العمل بين الجهات الثلاث لتجهيز مخططات المنازل المهدمة كليا لعدد 700 وحدة سكنية للآجئين تعرضت للهدم الكلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.





واتفق الجانبان، على أنه سيتم الأخذ بالاعتبار الشروط البيئة والاجتماعية أثناء التنفيذ وإلزامية الإشراف الهندسي لكل وحدة سكنية، وذلك حتى يتسنى صرف الدفعة المالية للمتضررين بسرعة والبدء بالإعمار.

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان اجتماع تنسيقي مع وكالة الغوث الدولية وهيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين بخصوص تجهيز مخططات وملفات المنازل المهدمة كليا للآجئين.