المفتي العام يدين اعتداء سلطات الاحتلال ومستوطنيه على المساجد الفلسطينية





و أدان سماحته وضع ستة "بيوت خلاء متنقلة" في الساحات الخارجية للمسجد الإبراهيمي الشريف، وقيام مستوطنين متطرفين بتجريف أجزاء من الجهة الجنوبية الشرقية منه، لإنشاء مصعد للمستوطنين على حساب ساحات المسجد ومعالمه التاريخية والحضارية، مشيراً إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات وتخريب متعمد بمحاذاة منطقة "صور القلعة" حيث قاعدة المصعد المزمع إقامته، هو بداية لعمليات حفر وتدمير ستطال مساحات كبيرة من حيز المسجد، وأن سلطات الاحتلال تسعى من خلال إجراءاتها هذه إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم.





وعلى صعيد ذي صلة، استنكر سماحته إصدار سلطات الاحتلال قراراً يقضي بهدم مسجد التقوى في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، وكذلك هدم قبّة مسجد الرحمن في قرية بيت صفافا، جنوب شرق القدس، الذي رُمّم مؤخرًا، مبيناً أن هذه الاعتداءات على المساجد تتم في إطار سياسة مبرمجة تهدف إلى تأجيج الصراع، وفرض أمر واقع على الأرض المحتلة، وتظهر مدى الاستهتار بالقيم الدينية والإنسانية للآخرين، منوهاً إلى أن الأديان السماوية تحرم الاعتداء على أماكن العبادة، وتنأى بها عن دائرة الصراع.





ودعا المواطنين إلى إعمار المساجد، والذود عنها أمام إجرام المعتدين عليها من المستوطنين وغيرهم، وطالب سماحته الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان الوقوف في

وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة، مناشداً الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما تجاه القدس وفلسطين، والدفاع عنهما، وحماية ومقدساتها من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فساداً في الأرض الفلسطينية.







رام الله - دنيا الوطنأدان الشيخ محمد حسين- المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك – تصاعد اعتداءات سلطات الاحتلال وقطعان مستوطنيها على المساجد الفلسطينية، تمثل آخرها في منع الحراس الجُدد للمسجد الأقصى المبارك من مزاولة أعمالهم في الحراسة الليلية، تحت تهديد الاعتقال، إلى جانب تعرّض عدد من حرّاسه الحاليين للاعتقال والإبعاد وعرقلة عملهم،بشكل متكرر.