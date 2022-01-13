شؤون فلسطينية

الزعنون يهنئ الحلبوسي لمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي

الزعنون يهنئ الحلبوسي لمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي
سليم الزعنون
رام الله - دنيا الوطن
هنأ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، نظيره العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة.

وتمنى الزعنون في رسالة التهنئة للحلبوسي التوفيق والنجاح في مهمته خدمة لأبناء الشعب العراقي، داعياً الله عزّ وجلّ أن يديم الأمن والأمان والتقدم والازدهار على العراق الشقيق.

وأكد حرصه على توطيد علاقات التعاون والتنسيق الأخوي بين المجلسين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، والدفاع عن قضايا أمتنا العادلة، مثمّناً عالياً الدعم الدائم للعراق لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في استعادة حريته وعودته واستقلاله في دولته الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

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