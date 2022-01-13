محكمة ألمانية تصدر حكماً بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق

رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة ألمانية، اليوم الخميس، بالسجن مدى الحياة بحق ضابط سوري سابق متهم بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، في أول محاكمة من نوعها في العالم.وبحسب موقع قناة (إن تي في) الألمانية، فإن محكمة كوبلنز الإقليمية العليا (OLG) في ألمانيا، حكمت على "أنور ر" بالسجن مدى الحياة، حيث وجد القضاة أن "أنور ر"، البالغ من العمر (58 عاماً)، مذنب بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، إذ وجهت له 27 تهمة قتل وتعذيب وجرائم أخرى.وأشار الموقع إلى أن لائحة الاتهام تضمنت المتهمين الذين كانوا يعملون في إدارة سجن تابع للمخابرات السورية، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك بالعربي).