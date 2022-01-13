عربي

محكمة ألمانية تصدر حكماً بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق

محكمة ألمانية تصدر حكماً بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة ألمانية، اليوم الخميس، بالسجن مدى الحياة بحق ضابط سوري سابق متهم بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، في أول محاكمة من نوعها في العالم.

وبحسب موقع قناة (إن تي في) الألمانية، فإن محكمة كوبلنز الإقليمية العليا (OLG) في ألمانيا، حكمت على "أنور ر" بالسجن مدى الحياة، حيث وجد القضاة أن "أنور ر"، البالغ من العمر (58 عاماً)، مذنب بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، إذ وجهت له 27 تهمة قتل وتعذيب وجرائم أخرى.

وأشار الموقع إلى أن لائحة الاتهام تضمنت المتهمين الذين كانوا يعملون في إدارة سجن تابع للمخابرات السورية، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك بالعربي).

أخبار ذات صلة

العراق: مصرع ستة أشخاص وإصابة آخرين خلال أعمال ترميم مرقد ديني

العراق: مصرع ستة أشخاص وإصابة آخرين خلال أعمال ترميم مرقد ديني

الأردن تقرر تخفيض مدة عزل مرضى (كورونا)

الأردن تقرر تخفيض مدة عزل مرضى (كورونا)

وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر

وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر

السعودية تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات (كورونا)

السعودية تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات (كورونا)

لبنان: احتجاجات شعبية وقطع طرق بمناطق متفرقة في &#34;يوم الغضب&#34;

لبنان: احتجاجات شعبية وقطع طرق بمناطق متفرقة في "يوم الغضب"

محمد بن راشد يطلق جسر &#34;إنفينيتي&#34; في دبي

محمد بن راشد يطلق جسر "إنفينيتي" في دبي

لجان المقاومة السودانية تدعو إلى مليونية جديدة غداً الجمعة

لجان المقاومة السودانية تدعو إلى مليونية جديدة غداً الجمعة

المنظمة العالمية للمناطق الحرة تعقد اجتماع مجلس إدارتها في جنيف

المنظمة العالمية للمناطق الحرة تعقد اجتماع مجلس إدارتها في جنيف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تشييع جثمان الشهيد المسن عمر أسعد في جلجليا شمال رام الله

تشييع جثمان الشهيد المسن عمر أسعد في جلجليا شمال رام الله

المدهون: الاحتلال يرتكب جريمة &#34;الإعدام الصامت&#34; بحق الأسير أبو حميد

المدهون: الاحتلال يرتكب جريمة "الإعدام الصامت" بحق الأسير أبو حميد

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني ووكيل وزارة الخارجية يبحثان سبل التعاون

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني ووكيل وزارة الخارجية يبحثان سبل التعاون

الاحتلال يمدد توقيف الأسير الجريح مؤمن الأطرش ثمانية أيام

الاحتلال يمدد توقيف الأسير الجريح مؤمن الأطرش ثمانية أيام

رئيس المجلس الوطني يعزي بوفاة رئيس البرلمان الأوروبي

رئيس المجلس الوطني يعزي بوفاة رئيس البرلمان الأوروبي

جماهير رام الله تشيع جثمان الشهيد المسن عمر أسعد

جماهير رام الله تشيع جثمان الشهيد المسن عمر أسعد

&#34;الأشغال&#34; تعقد اجتماعاً مع وكالة الغوث بخصوص ملفات الهدم الكلي

"الأشغال" تعقد اجتماعاً مع وكالة الغوث بخصوص ملفات الهدم الكلي

المفتي العام يدين اعتداء سلطات الاحتلال ومستوطنيه على المساجد الفلسطينية

المفتي العام يدين اعتداء سلطات الاحتلال ومستوطنيه على المساجد الفلسطينية

منوعات

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

&#34; بكل غرور&#34;.. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

" بكل غرور".. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

عربي

العراق: مصرع ستة أشخاص وإصابة آخرين خلال أعمال ترميم مرقد ديني

العراق: مصرع ستة أشخاص وإصابة آخرين خلال أعمال ترميم مرقد ديني

الأردن تقرر تخفيض مدة عزل مرضى (كورونا)

الأردن تقرر تخفيض مدة عزل مرضى (كورونا)

وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر

وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر

السعودية تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات (كورونا)

السعودية تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات (كورونا)