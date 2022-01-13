الاحتلال يُعيد اعتقال الأسيرين عبيدات وعويسات فور الإفراج عنهما

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأسيرين أنس عويسات وباسل عبيدات فور الإفراج عنهما من أمام سجن النقب الصحراوي.وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عويسات وعبيدات من أمام بوابة سجن النقب فور الإفراج عنهما، بعد قضاء محكوميتهما البالغة ثماني سنوات، حيث تم اقتيادهما إلى مركز تحقيق "المسكوبية" غربي القدس.والأسيران عويسات (28 عامًا) وعبيدات (28 عامًا) من بلدة جبل المكبر جنوبي شرق القدس المحتلة، اعتقلهما الاحتلال في الرابع عشر من شهر كانون الثاني/ يناير عام 2014.واتهمتهما محكمة الاحتلال بالضلوع في أعمال للمقاومة، وقضت بسجنهما لمدة ثماني سنوات.