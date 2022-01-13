دولي

كوريا الجنوبية تعلن قدرتها على اعتراض صواريخ جارتها الشمالية السريعة

كوريا الجنوبية تعلن قدرتها على اعتراض صواريخ جارتها الشمالية السريعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن قدرتها على اكتشاف واعتراض صواريخ كوريا الشمالية التي تفوق رعة الصوت.

وقال بو سونغ-تشان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: "اسمحوا لي أن أوضح أن جيش كوريا الجنوبية يمتلك قدرات ليس فقط على اكتشاف هذه القذائف ولكن أيضا لاعتراضها"، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف: "أن الصاروخ الذي تم إطلاقه هذا الأسبوع سجل سرعة قصوى تبلغ 10 ماخ- أي 10 أضعاف سرعة الصوت- خلال مرحلة التعزيز بعد الإقلاع مباشرة، ما يشير إلى أنه قد يكون صاروخا باليستيا قياسيا".

بدورها، أعلنت كوريا الشمالية أنها نفذت بنجاح إطلاق صاروخين تفوق سرعتهما سرعة الصوت.

أخبار ذات صلة

تايلاند تعلن فرضها رسوم دخول جديدة للزوار الأجانب

تايلاند تعلن فرضها رسوم دخول جديدة للزوار الأجانب

إسرائيل تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

إسرائيل تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

إضراب للمعلمين احتجاجاً على تدابير (كورونا) في فرنسا

إضراب للمعلمين احتجاجاً على تدابير (كورونا) في فرنسا

إيطاليا تسجل ارتفاعاً بأعداد وفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل ارتفاعاً بأعداد وفيات فيروس (كورونا)

روسيا للناتو: لا نسعى للخيار العسكري لكننا جاهزون له

روسيا للناتو: لا نسعى للخيار العسكري لكننا جاهزون له

&#34;الصحة العالمية&#34; تجدد تحذيرها من خطورة متحور (أوميكرون)

"الصحة العالمية" تجدد تحذيرها من خطورة متحور (أوميكرون)

تعرف على قائمة الدول الأكثر تضرراً في العالم بفيروس (كورونا)

تعرف على قائمة الدول الأكثر تضرراً في العالم بفيروس (كورونا)

قوات حفظ السلام تبدأ في تسليم المرافق الحيوية لكازاخستان

قوات حفظ السلام تبدأ في تسليم المرافق الحيوية لكازاخستان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الأشغال&#34; تعقد اجتماعاً مع وكالة الغوث بخصوص ملفات الهدم الكلي

"الأشغال" تعقد اجتماعاً مع وكالة الغوث بخصوص ملفات الهدم الكلي

المفتي العام يدين اعتداء سلطات الاحتلال ومستوطنيه على المساجد الفلسطينية

المفتي العام يدين اعتداء سلطات الاحتلال ومستوطنيه على المساجد الفلسطينية

الإنسان يوجه رسالة للمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

الإنسان يوجه رسالة للمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

الزعنون يهنئ الحلبوسي لمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي

الزعنون يهنئ الحلبوسي لمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي

الاحتلال يُعيد اعتقال الأسيرين عبيدات وعويسات فور الإفراج عنهما

الاحتلال يُعيد اعتقال الأسيرين عبيدات وعويسات فور الإفراج عنهما

روحي فتوح يطالب بالتدخل السريع في قضية الأسير أبو حميد

روحي فتوح يطالب بالتدخل السريع في قضية الأسير أبو حميد

أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرات في &#34;الدامون&#34;

أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرات في "الدامون"

تيسير خالد: العالم يرى الشر في ممارسات دولة اسرائيل ولا يفعل شيئا

تيسير خالد: العالم يرى الشر في ممارسات دولة اسرائيل ولا يفعل شيئا

منوعات

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بدون نقطة مكياج.. هنا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

ما حقيقة رفض محمد ممدوح العمل مع محمد رمضان في مسلسله القادم؟

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

&#34; بكل غرور&#34;.. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

" بكل غرور".. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

عربي

محكمة ألمانية تصدر حكماً بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق

محكمة ألمانية تصدر حكماً بالسجن مدى الحياة لضابط سوري سابق

وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر

وفاة أحد أقدم مرافقي صدام حسين في قطر

السعودية تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات (كورونا)

السعودية تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات (كورونا)

لبنان: احتجاجات شعبية وقطع طرق بمناطق متفرقة في &#34;يوم الغضب&#34;

لبنان: احتجاجات شعبية وقطع طرق بمناطق متفرقة في "يوم الغضب"