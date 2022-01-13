كوريا الجنوبية تعلن قدرتها على اعتراض صواريخ جارتها الشمالية السريعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن قدرتها على اكتشاف واعتراض صواريخ كوريا الشمالية التي تفوق رعة الصوت.وقال بو سونغ-تشان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: "اسمحوا لي أن أوضح أن جيش كوريا الجنوبية يمتلك قدرات ليس فقط على اكتشاف هذه القذائف ولكن أيضا لاعتراضها"، وفق (روسيا اليوم).وأضاف: "أن الصاروخ الذي تم إطلاقه هذا الأسبوع سجل سرعة قصوى تبلغ 10 ماخ- أي 10 أضعاف سرعة الصوت- خلال مرحلة التعزيز بعد الإقلاع مباشرة، ما يشير إلى أنه قد يكون صاروخا باليستيا قياسيا".بدورها، أعلنت كوريا الشمالية أنها نفذت بنجاح إطلاق صاروخين تفوق سرعتهما سرعة الصوت.