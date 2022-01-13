السعودية تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات (كورونا)



وبينت الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (599044) إصابة، بينما بلغ عدد حالات التعافي (555035) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8901) وفاة.



وتواصل العديد من دول العالم تسجيل أعداد مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)، خاصة في ظل التفشي السريع للمتحور الجديد (أوميكرون).





رام الله - دنيا الوطنسجلت السلطات الصحية السعودية، اليوم الخميس، حصيلة قياسية جديدة بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا)، بواقع (5499) حالة، فيما بلغت حالات التعافي (2978) حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة (262) حالة، خلال الـ24 ساعة ىالماضية.