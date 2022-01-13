لبنان: احتجاجات شعبية وقطع طرق بمناطق متفرقة في "يوم الغضب"





جاء ذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وعدم تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين الاتحادات العمالية والحكومة، فضلا عن عدم تنفيذ القرارات الخاصة بصرف الإعانة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة بعد رفع الدعم نهائيا عن المشتقات البترولية وانعكاساته على الارتفاع الكبير في الأسعار وخدمات النقل، وفق (الوكالة الوطنية للإعلام).



وفي العاصمة بيروت، قام محتجون بقطع الطريق عند ساحة الشهداء بوسط بيروت والطريق المؤدي من برج المر إلى الحمرا بحاويات القمامة، كما تم قطع الطرق بميادين الدورة والكرنتينا والمكلس وعند تقاطع جامع الأمين وفردان وبشارة الخوري والكولا باتجاه المدينة الرياضية.



وشملت الاحتجاجات العديد من المناطق بمحافظات جبل لبنان والشمال والجنوب والنبطية والبقاع، حيث يقوم المحتجون بإغلاق الطرق بصناديق القمامة أو بإشعال النيران في إطارات من الكاوتش أو عبر سلاسل بشرية.



ومن المقرر أن تستمر فعاليات يوم الغضب حتى الخامسة من مساء اليوم.





رام الله - دنيا الوطنانطلقت العديد من الطرق والميادين الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت والمدن الكبرى بالمحافظات، اليوم الخميس، وذلك احتجاجات شعبية ضمن فعاليات ما سمي بـ"يوم الغضب".