لجان المقاومة السودانية تدعو إلى مليونية جديدة غداً الجمعة

ووفق (روسيا اليوم)، فإن مليونية الغد بمثابة اختبار لمدى استجابة الشارع لتلك التكتيكات وتأثيرات لجان المقاومة عليها، الأمر الذي من شأنه أن يغير من المشهد السياسي وموازين القوة، باعتبار أن حراك الشارع في الأساس كانت تقف خلفه قوي الحرية والتغيير بثورة كانون الأول/ ديسمبر، إلى جانب جانب تجمع المهنيين الذين انحسر تأييدهم في الشارع.



وقال: "لم تغلق السلطات السودانية، كالعادة، الجسور الرابطة بين مدن العاصمة المثلثة الثلاث، ولم تغلق الشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة أو الشوارع في وسط وقلب الخرطوم حيث مؤسسات الدولة، إنما أبقت على انتشار العناصر الأمنية والشرطة بمحيط القصر دون إغلاق".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجان المقاومة في السودان، تنظيم مليونية جديدة غداً الجمعة، بديلة عن تلك التي تم إلغاؤها اليوم الخميس في إطار تكتيكات جديدة لإرهاق الأجهزة الأمنية.