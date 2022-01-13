إيطاليا تسجل ارتفاعاً بأعداد وفيات فيروس (كورونا)



وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، إلى أن هناك 196.224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) تم تسجيلها في إيطاليا، و313 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي الوفيات إلى 139.890 شخصاً.



وذكرت أنه في الـ24 ساعة الماضية تم إجراء 1.190.567 تحليل كشف عن العدوى، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 16.4%.



وتسجل العديد من دول العالم في الفترة الأخيرة، أعداد مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)، في ظل التفشي السريع للمتحور (أوميكرون).





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، مساء أمس الأربعاء، إنه تم تسجيل انخفاض طفيف بإصابات فيروس (كورونا)، مقابل ارتفاع في أعداد الوفيات مقارنة بيوم الثلاثاء.