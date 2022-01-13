شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى واستعدادات لإحياء "الفجر العظيم" غدا

مستوطنون يقتحمون الأقصى واستعدادات لإحياء "الفجر العظيم" غدا
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وأفادت مصادر مقدسية، أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك.

وتجري اقتحامات المستوطنين عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، وسط حملة استيطانية
شعواء لتكثيف اقتحامات الأقصى لفرض السيطرة والتحكم فيه.

في سياق متصل، يستعد الآلاف من فلسطينيي الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل منذ عام 1948 لإحياء صلاة فجر الجمعة الثانية من عام 2022 في المسجد الأقصى غدا.

ويتحضّر الفلسطينيون لأداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى في ظل دعوات استيطانية يومية ومستمرة لإدامة التواجد
في باحات الأقصى وأداء الطقوس التلمودية والاستماع لشروحات حول "الهيكل" المزعوم، بمشاركة قادة المستوطنين، وبغطاء سياسي من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

والأسبوع الحالي، حث نشطاء ورجال دين الجمهور الفلسطيني إلى المشاركة الجماعية الواسعة في أداء صلاة "فجر حراس
الأقصى"، وثمن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الدعوات الشبابية لإحياء "الفجر العظيم" غدا في باحات المسجد، داعياً الأهل في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى أوسع مشاركة في هذه الحملة.

وعدّ الشيخ صبري أنَّ "هذه الدعوات المباركة لإحياء الفجر العظيم هي امتداد ونوع من التذكير والتحفيز لفريضة مهمة من
فرائض المسلمين في بقعة مباركة ومستهدفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي".

وخلال خطبة الجمعة الماضية، دعا خطيب الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة الفلسطينيين إلى مداومة شد الرحال للمسجد والمحافظة
عليه، وصد هجمات المستوطنين.

وحذر أبو سنينة من خطورة الأوضاع في القدس المحتلة، وأكد أنّ أهل المدينة لن يستسلموا للذل والظلم والهوان رغم الكرب
الذي يمرون به، داعيا المقدسيين إلى التمسك بأرضهم والحفاظ على مسجدهم، وكان عدد من النشطاء أطلقوا في الأشهر الماضية دعوات الفجر العظيم، للصلاة والرباط في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.

وبحسب تقرير أصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية، شهدت مدينة القدس المحتلة عام 2021 ذروة الاعتداءات
الإسرائيلية، وبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى (28013) مستوطنا، ووصل عدد المبعدين عن المسجد إلى (348) مبعدًا.

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