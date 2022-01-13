تعديل التوقيت المدرسي للطلاب في مدارس (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) اليوم الخميس، تعديل توقيت الدوام للطلاب والطالبات في جميع مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة.وقد أوضح رئيس مجلس أولياء الأمور المركزي في مدارس الوكالة، د. زاهر البنا، أنه بعد تلقي شكاوي المواطنين من كافة أنحاء قطاع غزة وكافة المخيمات بخصوص الدوام الصباحي المبكر في الفترة الصباحيةولفت إلى أنه على الفور تم دراسة الشكوي المقدمة من المواطنين ومدي أهميتها من أجل خدمة الطلاب والطالبات.وبين البنا، أنه تم التواصل مع اداره الوكالة وتجاوبت إدارة الوكالة لمطلب أولياء الأمور وسيتم التعميم