مصر: استقبال مليون جرعة من لقاح (أسترازينيكا) بمطار القاهرة





جاء ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس التاجي، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، وفق (اليوم السابع).وقال حسام عبدالغفار: "إن الشحنة ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء المصرية، للتأكد من أمان وفعالية اللقاحات قبل اعتمادها، وطرحها في مراكز التطعيمات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية".وأضاف: "أن شحنة لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وصلت مطار القاهرة، وكان في استقبالها وفد السفارة الأرجنتينية بالقاهرة، برئاسة إدواردو فاريلا سفير الأرجنتين بالقاهرة، بالإضافة أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، ممثلا للجانب المصري".