روسيا للناتو: لا نسعى للخيار العسكري لكننا جاهزون له

رام الله - دنيا الوطنقال ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، أمس الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا و(ناتو) هبطت إلى مستوى حرج، متهماً الحلف بتجاهل مبادراة موسكو لتخفيف التوتر "ما يثير مخاطر نشوب نزاعات".وفي مؤتمر صحفي لنائبي وزيري الدفاع والخارجية في روسيا بعد المحادثات مع (ناتو) في بروكسل، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو: "إن تدريبات الناتو بالقرب من حدود روسيا واضحة للجميع"، مشيراً إلى أن قرار (ناتو) وقف التعاون مع موسكو أمر خطير.ولفت إلى أن المناقشات مع (ناتو) كانت عميقة وهناك خلافات كبيرة، مشدداً على أن بلاده لا تسعى للخيار العسكري "ولكننا جاهزون له"، وفق ما نقل موقع (العربية نت).وكانت روسيا قد طالبت سابقاً واشنطن وحلفاءها بتطمينات واسعة النطاق بما في ذلك ضمانات ملموسة بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي.