"الصحة العالمية" تجدد تحذيرها من خطورة متحور (أوميكرون)





رام الله - دنيا الوطنجدد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية الأربعاء تحذيره من أن متحور (أوميكرون) الذي ينتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء انتشار فيروس (كورونا)، يبقى فيروساً خطراً، رغم أنه يتسبب بعوارض أقل شدة.وقال غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء: "رغم أن (أوميكرون) يسبب عوارض أقل خطورة من (دلتا)، إلا أنه يبقى فيروساً خطراً وخصوصاً للأشخاص غير المطعمين".وانتشر المتحور (أوميكرون) الذي كشف للمرة الأولى في جنوب أفريقيا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بكثافة منذ ذلك الحين في العالم بمستويات غير مسبوقة منذ بدء الوباء.كما حذر مدير منظمة الصحة العالمية من أن "المزيد من العدوى يعني المزيد من دخول المستشفيات، والمزيد من الوفيات، المزيد من الناس الذين لن يتمكنوا من العمل بما يشمل المعلمين والطواقم الطبية، والمزيد من المخاطر لظهور متحور آخر يكون أكثر عدوى ويتسبب بوفيات أكثر من (أوميكرون)".من جهته قال مايكل راين، مسؤول الأوضاع الطارئة لدى منظمة الصحة العالمية "إنه ليس مرضاً خفيفاً، إنه مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات"، مضيفاً: "الآن ليس وقت التخلي عن كل شيء، وخفض الحذر، ليس الوقت المناسب للقول إنه فيروس مرحب به، ليس من المرحب بأي فيروس".