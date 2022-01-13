شاهد: سيول تجتاح أربيل العراقية وتتسبب في خسائر مادية















رام الله - دنيا الوطنكشفت مديرية الدفاع المدني في أربيل العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية حتى الآن.وقال سركوت كارش، الناطق الرسمي باسم المديرية: "أن السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوي، وسيداوة، وتقاطع مجلس الوزراء في اربيل"، لافتاً إلى أن السيول أدت إلى إلحاق أضرار مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن، وفق (واع).بدورها، أعلنت وزارة تربية إقليم كردستان، اليوم الخميس، تأجيل امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل.