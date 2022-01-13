شؤون فلسطينية

حماية: قرار الحكومة الهولندية هو تعقيد للحالة الإنسانية للفلسطينيين

حماية: قرار الحكومة الهولندية هو تعقيد للحالة الإنسانية للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
استنكر مركز حماية لحقوق الانسان، بأشد العبارات قرار (الحكومة الهولندية) وقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني ويعبر عن صدمته من هذا القرار غير المتوقع، ويشعل المخاوف من أبعاده وآثاره وتبعاته على القطاع الزراعي الفلسطيني الذي يواجه سياسات الاحتلال الهادفة لضربه والقضاء عليه.

وأشار إلى أن تعليق هولندا تمويلها منذ 18 شهرًا ومن ثم إيقافه، ترك أثرا على آلاف المواطنين من عائلات المزارعين البسطاء والعمال والفئات المهمشة كون ان التمويل الهولندي مهم جدًا لمشاريع الاتحاد في الضفة الغربية، وتحديدًا الأراضي الزراعية في المنطقة (ج) التي يسعى الاحتلال لضمها. 

وحذر (حماية) من خطورة هذ القرار الذي جاء بعد شهور قليلة من قرار الحكومة الإسرائيلي تصنيف الاتحاد وخمس مؤسسات أهلية فلسطينية كمنظمات "إرهابية"، وهذا يثير الشكوك حول ان قرار الحكومة الهولندية جاء استجابة لتحريض من الحكومة الاسرائلية , كون ان منظمة NGO Monitor (مراقب منظمات المجتمع المدني) وهي منظمة ممولة من الحكومة الإسرائيلية، بهدف تجفيف التمويل لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم الدعم للفئات المهمشة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها لا سيما مع  تزايد التضييق واستمرار الحصار.

وإزاء ذلك، فإنه يجدد استنكاره للسياسة الهولندية تجاه القضية الفلسطينية، المنحازة لصالح الاحتلال الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف رسمي وفاعل إزاء قرار الحكومة الهولندية المنحازة لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما ودعا المركز المجتمع الدولي لتوفير الحماية لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاهلية الداعمة للفلسطينيين وقف القرارات الجائرة بحقها، يدعو الشعب الهولندي للضغط على الحكومة الهولندية لوقف مثل هذه القرارات التي تستهدف الفلسطينيين والأرض الفلسطينية.

وطالب السلطة الوطنية الفلسطيني بالتوجه لمخاطبة الحكومة الهولندي للعدول عن قراراها المجحف ويطالبها بضرورة التواصل مع كافة الأطراف الدولية بهدف حشد الدعم اللازم للمنظمات الداعمة للفلسطينيين.

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